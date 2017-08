Baby Driver - Il genio della fuga: la videorecensione del nuovo film di Edgar Wright

NOTIZIE

Dopo giorni, mesi e anni in cui i blockbuster vengono declinati come franchise, spremuti fino in fondo con sequel e prequel, un film come Baby Driver - Il genio della fuga rappresenta una boccata d'aria fresca per quello che è il cinema d'intrattenimento.



Il crime-thriller di Edgar Wright , declinato comunque in chiave di commedia, mostra diversi colpi criminali e li racconta attraverso gli occhi dell'autista che aspetta le bande fuori dal luogo del furto. Baby, il protagonista di questo imperdibile film.



Il ventitreenene Ansel Elgort , che ricordiamo in Colpa delle stelle interpreta un eroe silenzioso ma romantico, determinato e pronto a tutto pur di ottenere ciò che vuole. Un personaggio istantaneamente memorabile. Azione e romanticismo. Tensione. E ancora una volta Kevin Spacey nei panni di un personaggio oscuro che si presta a tanti colpi di scena. Lo seguiamo lungo un percorso... e poi improvvisamente cambia direzione. L'attore ha presentato il film a Roma dove ha subito difeso il personaggio da etichette come "cattivo" o "malvagio": "Voi lo chiamate cattivo, ma io non credo che sia cattivo. Non è mio compito giudicare il personaggio - ha dichiarato - è mio compito interpretarlo. Il pubblico lo giudica. Io devo interpretare una persona... ".