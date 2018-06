12 Soldiers, la recensione del film di guerra con Chris Hemsworth  

NOTIZIE

Archiviate la Seconda Guerra Mondiale e le paludi del Vietnam, ci si sposta in Medio Oriente per combattere il terrorismo ed essere ricoperti di medaglie. Lo spettacolo si trasforma in propaganda in L’attentato alle Torri Gemelle non ha cambiato solo la Storia, ma anche il cinema. La paura del nemico che viene da lontano, quasi del tutto sconosciuto, ha contaminato generi e autori, passando dallo sperimentale Cloverfield di Matt Reeves al sottovalutato La guerra dei mondi di Steven Spielberg. Sul grande schermo sono tornati in forze gli eroi muscolari, sospesi tra Stallone e Schwarzenegger, e ihanno trovato nuova linfa.Archiviate la Seconda Guerra Mondiale e le paludi del Vietnam, ci si sposta in Medio Oriente per combattere il terrorismo ed essere ricoperti di medaglie. Lo spettacolo si trasforma in propaganda in 12 Soldiers , per convincere lo spettatore medio che non tutto è perduto, la nazione è ancora salda e si sta preparando a scatenare una pioggia di fuoco. L’enfasi regna sovrana, l’esercito è pronto a schierarsi, e a volare alta è sempre l’aquila americana.



I soldati sono superuomini guidati dall’amore per la bandiera, che non arretrano davanti al pericolo e anche distesi su una barella pensano solo alla vittoria. Le famiglie li guardano con orgoglio, versano qualche lacrima, ma poi li lasciano partire per il bene comune, perché qualcuno deve pur proteggere il Paese. Il sacrificio è encomiabile, tutti abbiamo bisogno di paladini. Però spesso registi esordienti come Nicolai Fuglsig preferiscono esaltare invece di narrare. L’umanità dei personaggi passa in secondo piano, perché ciò che conta è il messaggio ultra patriottico, la visione manichea della realtà, dove i buoni sconfiggono i cattivi e poi riabbracciano moglie e figli nell’happy end di prammatica. Ai vincitori spetta la gloria eterna, mentre i vinti giacciono in una fossa.