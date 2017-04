X-Files torna con l'undicesima stagione: i nuovi episodi in onda entro fine anno

Il network FOX annuncia che X-Files tornerà con dieci nuovi episodi., papà della serie, produrrà ancora lo show interpretato da David Duchovny Gillian Anderson che torneranno nei panni degli agenti FBI. I piani di FOX sono quelli di girare in estate e montare gli episodi praticamente all'istante, in modo da essere pronti per la stagione televisiva 2017-2018.

"Personaggi iconici, storie interessanti, sceneggiatori coraggiosi: questi sono i tratti di un grande show televisivo. E ci sono tante ragioni per le quali X-Files ha avuto un impatto profondo su milioni di fan in tutto il mondo - ha detto, presidente di Fox Broadcasting Company - La creatività di Chris Carter insieme al lavoro brillante di David e Gillian porta avanti un vero e proprio fenomeno all'interno della cultura pop. Non vediamo l'ora di mostrarvi i misteri che Mulder e Scully scopriranno in questo nuovo capitolo della serie".