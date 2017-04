X-Files Cold Cases: la saga diventa un audiolibro. Ecco il teaser ufficiale

Avevamo avuto la parola d'onore di Chris Carter , creatore della serie originaria, e sembrava mancare solo l'ufficialità per una nuova stagione degli X-Files televisivi dopo il successo della 'Decima'. Ma mentre continuiamo ad aspettare novità su quel fronte, è su tutt'altro che si registra, di nuovo in pista per risolvere iProduzione originale degli Audible Studios, glisaranno degli, basate sulle graphic novel scritte da Joe Harris insieme allo stesso Carter, qui anche producer e direttore creativo. L'adattamento delle storie al nuovo formato è firmato da Dirk Maggs, 'autore audio' della Audible già in passato responsabile di The Hitchhiker's Guide to the Galaxy e Alien: Out of the Shadows.che arricchiranno le storie personali dei singoli protagonisti, inserendosi tra il film X-Files - Voglio crederci e la miniserie dello scorso anno. E che, in attesa dell'uscita prevista per il prossimo 18 luglio (ma i 'pre-ordini' sono già aperti ), si presentano con un, che scopriamo ie salmodianti, ferita a un braccio da un colpo di arma da fuoco, mentre cerca di contattare il servizio medico dell'FBI nei due minuti e mezzo che si concludono in maniera a dir poco inquietante.Alla base della narrazioneche finisce con il permettere a un misterioso gruppo di persone di accedere ai cosiddetti "cold cases" degli X-Files. Tra il ritorno didei nostri due eroi e- riguardanti il governo degli Stati Uniti ed elementi alieni - potremo ritrovare (con la voce degli attori originali) anche l'indimenticatoe i tre...