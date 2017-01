Ufficiale: Will & Grace torna in TV con dieci nuovi episodi

È stato ufficializzato il ritorno di Will & Grace . La serie riprenderà con un revival di dieci episodi che riunirà tutte le star originali,, e che andrà in onda sulla rete originale NBC (e non su Netflix , come suggerito da alcune voci) nella stagione 2017-2018., creatori della serie, torneranno in veste di showrunner e tornerà anche il regista di tutti gli episodi originali,. Insomma, la squadra è al completo.