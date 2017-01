Twin Peaks: l'agente Cooper protagonista del nuovo teaser trailer

Showtime ha diffuso ancora un altro brevissimo trailer da Twin Peaks , il revival della serie firmata da David Lynch in arrivo il 21 maggio. Stavolta è dedicato all'agente Cooper interpretato da Kyle MacLachlan , che ovviamente ritorna insieme a buona parte del cast originale per questo sequel.La nuova stagione di Twin Peaks è intesa da Lynch e i produttori come un “evento unico” e lo stesso Lynch ha confermato che “per adesso però non c'è alcun piano per continuare”. Aggiungendo però una postilla: “Prima dicevo che non sarei più tornato a Twin Peaks. Poi però sono tornato. Quindi mai dire mai”. La serie sarà composta da 18 episodi, tutti diretti da Lynch e scritti insieme a Mark Frost. “Ho sempre pensato a Twin Peaks come se fosse un film e lo abbiamo girato come un film”, ha rivelato il regista.tornano in blocco dalla serie originale.sono tra le guest star d'eccezione della nuova stagione.riprende il ruolo di Carl Rodd interpretato nel film Fuoco cammina con me e Lynch quello dell'agente Gordon Cole (protagonista di un teaser trailer precedente ). In Italia la serie sarà trasmessa da Sky Atlantic HD.