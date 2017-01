Twin Peaks: i nuovi episodi a maggio. David Lynch rompe il silenzio sul ritorno dello show

NOTIZIE

10.01.2017 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



domenica 21 maggio. L'annuncio è arrivato nel corso di una conferenza organizzata in occasione dell'evento della Television Critic Association. La première di Twin Peaks sarà composta da due episodi di un'ora ciascuno che andranno in onda negli USA su Showtime. In Italia lo vedremo su Sky Atlantic HD, si attende ancora conferma della data di messa in onda italiana.



Il presidente e CEO di Showtime, David Nevins, ha anche rivelato che "il terzo e quarto episodio della nuova stagione saranno disponibili On Demand sulla piattaforma streaming, immediatamente dopo la messa in onda della première". "Abbiamo visto l'intero show - ha continuato Nevins - Questa versione di Twin Peaks che vedrete è come eroina pura realizzata da David Lynch!". Parlando del debutto in streaming ha aggiunto: "Si merita di essere guardato da vicino. Bisogna assicurarsi di prestare attenzione ai dettagli e mettere insieme ogni pezzo". Nevins ha anche confermato che non ci sono piani di far vivere lo show in futuro: "E' composto da un inizio e una fine. Un unico evento".

E' ufficiale: I segreti di Twin Peaks tornerà con diciotto nuovi episodi a partire da. L'annuncio è arrivato nel corso di una conferenza organizzata in occasione dell'evento della. La première di Twin Peaks sarà composta da due episodi di un'ora ciascuno che andranno in onda negli USA su Showtime.Il presidente e CEO di Showtime,, ha anche rivelato che "". "Abbiamo visto l'intero show - ha continuato Nevins - Questa versione di Twin Peaks che vedrete è come eroina pura realizzata da David Lynch!". Parlando del debutto in streaming ha aggiunto: "Si merita di essere guardato da vicino. Bisogna assicurarsi di prestare attenzione ai dettagli e mettere insieme ogni pezzo".

Poi è arrivato sul palco David Lynch che finalmente ha rotto il silenzio, schivando però ogni genere di spoiler sui nuovi episodi: "La storia degli ultimi sette giorni di Laura Palmer è molto, molto importante in questa nuova stagione". Una storia che ha già esplorato nel film prequel

: "La storia degli ultimi sette giorni di Laura Palmer è molto, molto importante in questa nuova stagione". Una storia che ha già esplorato nel film prequel Fuoco cammina con me , uscito nel 1992, inizialmente distrutto dalla critica e poi rivalutato nel corso degli anni come capolavoro incompreso.

Il regista è tornato a parlare dello show cult degli anni Novata, vissuto per sole due stagioni, confermando la sua teoria sulla morte della serie: "Chi ha ucciso Laura Palmer? Era una domanda a cui non avremmo mai voluto dare una risposta. Il mistero di Laura era la nostra gallina dalle uova d'oro. A un certo punto ci hanno detto che avremmo dovuto rivelare tutto. A quel punto lo show non si è mai più ripreso".

"Ho sempre pensato a Twin Peaks come se fosse un film e lo abbiamo girato come un film" - ha affermato Lynch, confermando che la nuova stagione è stata scritta "tutta d'un fiato" come un'unica storia divisa in diciotto capitoli. Lui e il co-creatore Mark Frost hanno lavorato insieme comunicando su Skype: "In questi anni ho pensato spesso a quel mondo e a quei personaggi bellissimi - ha continuato il regista - E' stato Mark Frost a contattarmi anni fa e a chiedermi di tornare. Ci siamo incontrati, abbiamo parlato e abbiamo deciso di lavorare di nuovo insieme".

A proposito del futuro della serie, Lynch ha confermato che non ci sono piani per un'eventuale quarta stagione, ma ha anche aggiunto: "Prima dicevo che non sarei più tornato a Twin Peaks. Poi però sono tornato. Quindi mai dire mai. Per adesso però non c'è alcun piano per continuare. (...) C'è però questa parola: 'aspettativa'. Una parola magica. Le persone hanno aspettative. E speriamo che queste aspettative saranno soddisfatte quando vedranno i nuovi episodi".