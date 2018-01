Tre minuti da X-Files nel nuovo trailer dell'undicesima stagione

FOX scatena in rete il mid-season promo di X-Files . Un trailer di tre minuti che offre uno sguardo ai prossimi tre episodi, esattamente il quinto, il sesto e il settimo capitolo dell'undicesima stagione. Stagione che da noi si è fatta attendere rispetto agli USA. Ma ormai manca davvero poco al ritorno di David Duchovny Gillian Anderson : li ritroveremo in Italia dal 29 gennaio.

L'undicesima stagione degli X-Files andrà avanti per un totale di dieci episodi. Sarà l'ultima interpretata da Gillian Anderson che alla fine abbandonerà il ruolo di Dana Scully. Dopo l'annuncio dell'attrice, il papà della serie,, ha lasciato intuire la possibilità che anche lui abbandonerà lo show: "Per me il cuore di X-Files è sempre stato il rapporto tra Mulder e Scully - ha scritto su Reddit - Quindi l'idea di continuare a farlo senza di lei è qualcosa che non ho mai considerato". Il personaggio di Scully darà un degno addio alla serie? Risponde Carter: Credo che vorrete rimanere seduti e guardare il finale di questa stagione con molta attenzione".