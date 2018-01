Colpo di scena a X-Files, svelata l'identità dell'uomo che fuma

SPOILER ULTIMO AVVERTIMENTO!



Il colpo di scena spiega tante decisioni prese negli anni dall'uomo che fuma: sebbene abbia passato diverse stagioni a ostacolare i protagonisti, Bush non ha mai veramente cercato di uccidere Mulder.

e andrà avanti per un totale di dieci episodi. Sarà l'ultima interpretata da Gillian Anderson che alla fine abbandonerà il ruolo di Scully.: "Per me il cuore dello show è sempre stato il rapporto tra Mulder e Scully - ha scritto su Reddit - Quindi l'idea di continuare a farlo senza di lei è qualcosa che non ho mai considerato".Risponde Carter: Credo che vorrete rimanere seduti e guardare il finale di questa stagione con molta attenzione".