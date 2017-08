Transparent, la serie Amazon rinnovata per la quinta stagione

NOTIZIE

25.08.2017 - Autore: Mattia Pasquini (Nexta)



Dopo il 'viaggio spirituale' in Israele della quarta stagione . La produzione originale degli Amazon Studios (trasmessa in Italia da Sky Atlantic) è stata infattiproprio nel momento in cui ci si avvia a scoprire la quarta, attesa per il 22 settembre prossimo.Dopo i dieci episodi già previsti, la lavorazione di quelli nuovi partirà comunque nel nuovo anno, per riportare sullo schermo -- tutti gli interpreti principali del programma: Judith Light, Gaby Hoffman, Jay Duplass, Amy Landecker e ovviamente Jeffrey Tambor , originale patriarca della famiglia Pfefferman che ha dichiarato: "Continuerò a interpretare Maura. Non c'è una fine, ogni giorno è una storia differente. Spero vada avanti per sempre. L'ho fatto sapere ad Amazon e a chiunque volesse ascoltarmi".Con questo rinnovo la serie è già diventata la più longeva della 'giovane' produzione, ponendosi come punta di diamante di quella che definimmo "La rivoluzione degli over 50 in TV" . Un impegno e una responsabilità dei quali Jill Soloway e Andrea Sperling - di nuovo executive producers - si faranno volentieri carico ancora una volta. "Siamo eccitati dalla possibilità di veder che magia inventeranno Jill e la sua incredibile squadra per questa sempre innovativa serie nella quinta stagione", ha detto Joe Lewis, responsabile 'Comedy' della rete. E noi con lui.