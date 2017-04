SPOILER: The Walking Dead, “Addio ai caduti” nella clip dietro le quinte

SPOILER! TUTTA LA VERITÀ SUL FINALE DELLA STAGIONE 7. SIETE AVVERTITI!

La settima stagione di The Walking Dead si è appena conclusa, ma il suo impatto continuerà a farsi sentire per qualche settimana. In particolar modo a proposito della morte di Sasha, rarissimo caso in cui la dipartita di un personaggio principale della serie non ci ha lasciato con l'amaro in bocca ma ci ha fatto sollevare il pugno per l'esaltazione. Il merito va agli autori, che hanno pensato ed eseguito un colpo di scena magistrale, e naturalmente a, che ci ha fatto parteggiare per Sasha fino all'ultimo e ha reso sensato e organico il suo sacrificio. L'uscita di scena del personaggio è entrata già negli annali della serie.