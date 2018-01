The Walking Dead torna il 26 febbraio con una puntata di 82 minuti

NOTIZIE

Un episodio di durata extra per chiudere in maniera emozionante una storia lasciata in sospeso a dicembre... (SPOILER)

Il 25 febbraio, AMC inizierà a mandare in onda i restanti otto episodi dell'ottava stagione di The Walking Dead , e lo farà con un episodio speciale della durata di 82 minuti, in arrivo su Fox Italia il giorno dopo, il 26 febbraio. Perché le circostanze ovviamente lo richiedono.

A SEGUIRE SPOILER.

Chandler Riggs) il giusto addio. Il personaggio è stato morso da uno zombie al termine del La durata extra servirà infatti a dare a Carl Grimes () il giusto addio. Il personaggio è stato morso da uno zombie al termine del finale di metà stagione e, come hanno promesso gli autori, incontrerà la sua fine nella nuova puntata.

Una svolta che si è presa un'enorme libertà rispetto al fumetto, dove Carl è ancora vivo e vegeto, e che ha scontentato molti fan. A partire dal padre di Chandler Riggs e da Norman Reedus , che ha detto a Entertainment Weekly: “Ero disperatamente infelice. Ho visto Chandler crescere, lo conosco da tantissimo e fa sempre male quando perdi un membro della famiglia. Chandler è certamente un membro della mia famiglia. Non ne ero contento. Ho sempre pensato che Chandler sarebbe stato l'ultimo a restare in piedi, a dirla tutta”.

Robert Kirkman, creatore di The Walking Dead, ha promesso che la morte di Carl non andrà a intaccare le prossime grandi saghe provenienti dal fumetto: “Ci sono storie grandiose in arrivo e potreste pensare che saranno alterate enormemente per via dell'assenza di Carl. Ma sapevamo da anni che sarebbero arrivate, ci sono dei piani per farle funzionare. La perdita di Carl non significa necessariamente che perderemo grosse fette della storia del fumetto. Significa che ci saranno differenze. Il traguardo è far sì che quelle differenze siano eccitanti per il pubblico quanto lo sono per me”.



The Walking Dead va in onda il lunedì alle 21 su Fox, canale 112 di Sky. L'episodio 8x09 è previsto per il 26 febbraio.

