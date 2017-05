The Mist: un terribile nuovo trailer della serie tv tratta da Stephen King

A dieci anni dall'inquietante horror di Frank Drabont del 2007 e proprio mentre stiamo scoprendo la nuova veste del terrificante IT , un'del maestro del brividosta per vedere la luce. Si tratta di, serie tv della quale parlammo in tempi non sospetti e della quale sembrava avrebbe dovuto occuparsi la Dimension Television, e della quale avevamo già avuto il 'piacere' di vedere un primo trailer il mese scorso … Niente in confronto a quello appena diffuso:e cruente, appassionate ee agghiacciantiche ci vengono mostrate ampliano l'orizzonte degli eventi mostrato in precedenza, soprattutto per scala del mistero e numero di personaggi (o vittime), che la stessa produzione - la- presenta ufficialmente come "abitanti della piccola Bridgeville, nel Maine, che improvvisamente si trovano assediati da una nebbia semovente nella quale si nascondono minacce mai viste".Su tutti Kevin Copeland () costretto a cercare le proprie moglie (la Eve Copeland di) e figlia (Alex,), bloccate nel market locale, avventurandosi nella nebbia, o Nathalie Raven (), una moderna martire e profeta ecologista, ricca di fede ma poco pratica di quanto si trovano tutti a vivere, o il soldato Bryan Hunt (), colpito da amnesia, e Mia Lambert (), sua improvvisata alleata nella lotta che li vedrà mettere in discussione la loro stessa umanità. Con loro anche(Adrian Garf) e(lo sceriffo Connor Heisel, prototipo del maschio alfa, faticosamente impegnato a tenere sotto controllo la situazione e i vari compagni di sventura).