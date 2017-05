The Big Bang Theory: il futuro di Amy e Sheldon nel finale di stagione

Con 'The Long Distance Dissonance' si è appena conclusa la, già rinnovata per altre due annate dopo la decisione degli interpreti principali di venire incontro alle necessità della produzione . E con questo ventiquattresimo episodio (che in Italia vedremo tra circa un mese) la serie si rilancia concentrandosi sulla sindrome di abbandono del povero Sheldon, in balia delle sue reazioni all'ultima novità arrivata da Amy… Delle quali EW ha parlato con l'executive producerinSEGUONO SPOILERConper tutta l'estate a Princeton per un progetto di ricerca la dottoressaNowitzki (Riki Lindome) sembra proprio aver messo gli occhi - e non solo! - su. E questo non può essere ammissibile, soprattutto per, pronte a scendere in campo in difesa della storia dei due amici. Ma in fondo anche per il diretto interessato, scosso dall'inatteso bacio, e finalmente"Eravamo eccitati e insieme un po' nervosi in merito", confessada parte di Amy: "Credo sia completamente confusa… Non so cosa succederà. Lei sapeva ci fosse un'altra donna in circolazione e la cosa la irritava. Non vedo l'ora di scoprirlo nella prossima stagione"., annuncia, confermando come non ci sia ancora niente di ufficiale riguardo l'inizio della prossima avventura, che tutti aspetteranno per sentire une per scoprire come la proverbile resistenza ai cambiamenti di Sheldon possa conciliarsi con una eventuale