Due nuove stagioni per The Big Bang Theory: la serie cult tornerà con 48 episodi

La CBS e la Warner Bros. TV hanno trovato un accordo per rinnovare con altre due stagioni The Big Bang Theory . Adesso è ufficiale: lo show cult, che presto avrà anche uno spin-off incentrato sul giovane Sheldon , vivrà per almeno altri. A quel punto raggiungerà la quota di dodici stagioni, diventando una delle sit-com più longeve della prima serata, due stagioni più lunga rispetto a Friends , tre rispetto a How I Met Your Mother