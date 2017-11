Stasera in TV 7 novembre: Cinquanta sfumature di nero, tra le lenzuola con Christian e Anastasia

Anastasia Steele ( Dakota Johnson ) ha lasciato Christian Grey ( Jamie Dornan ) e lavora presso una casa editrice alle dipendenze di Jack Hyde (), rivale in amore di Christian. Il milionario con la passione per il sadomaso, però, è ancora innamorato di lei e le propone un nuovo contratto, che non include “punizioni”. Così i due riprendono la loro storia di amore e sesso, stavolta minacciata da tutte le parti: da un lato c'è Leila Williams (), ex sottomessa di Christian; dall'altro Elena Lincoln (), detta Mrs. Robinson, la donna che ha iniziato Christian alle pratiche sadomaso...

Se pensavate che il vero melodramma fosse quello sullo schermo, ripensateci: la lavorazione di Cinquanta sfumature di nero è paragonabile alla puntata di un talent show di Maria De Filippi. Prima dell'uscita di Cinquanta sfumature di grigio , il successo della saga non era stato dato per scontato da Universal Pictures, che iniziò a lavorare al secondo e terzo capitolo solo dopo l'uscita del primo. Inizialmente, l'idea era di far dirigere anche questi a Sam Taylor-Johnson , ma evidentemente le ingerenze di E.L. James si sono dimostrate eccessive sia per lei che per la sceneggiatrice. Entrambe hanno lasciato la saga, sostituite da, marito della James, alla sceneggiatura, e da, regista di molti episodi di House of Cards, dietro la macchina da presa. Entrambi hanno anche scritto e diretto il terzo film, Cinquanta sfumature di rosso , in arrivo a febbraio ( qui il trailer appena uscito ).