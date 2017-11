Cinquanta sfumature di rosso: il trailer finale con Christian e Anastasia bollenti in camera da letto

"Non perdete il gran finale" cita la frase di lancio di Cinquanta sfumature di rosso , terzo e ultimo capitolo della saga tratta dai bestseller diin arrivo nei cinema in tempo per San Valentino. Christian e Anastasia si sposano. Ancora una volta lei sarà circondata da personaggi femminili pronti a far di tutto pur di impossessarsi del suo compagno e da misteriosi uomini che invece preferiscono modi più violenti. Nel trailer possiamo infatti vedere una scena action con il personaggio di Dakota Johnson al volante di una macchina da corsa.La saga di Cinquanta sfumature ha incassato fino ad oggi quasi 950 milioni di dollari in tutto il mondo. Il nuovo film, adattato da(nella vita marito di E.L. James), è anche interpretato da Kim Basinger, Eric Johnson, Eloise Mumford, Rita Ora, Luke Grimes, Victor Rasuk, Max Martini, Callum Keith Rennie, Bruce Altman, Arielle Kebbel, Robinne Lee, e Brant Daugherty.