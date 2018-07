NOTIZIE

The Wolf of Wall Street

Stasera in TV 5 luglio, The Wolf of Wall Street, Leonardo DiCaprio è uno squalo della finanza

Ovvero, l'umanità che nel mondo fa soldi a palate con un fiuto da cercatore di tartufi e un'aggressività da squalo tigre e che nella commedia nera e biopic al tempo stesso è rappresentata dal Jordan Belfort, un uomo che, come vuole la parabola del successo americano, nasce e muore mille volte nella New York degli anni '80/'90 facendo tantissimi soldi, bruciandoli e provando a fregare tutti. Il mondo sfrenato della finanza, un esercito di spregiudicati broker guidati dalla ricerca del piacere, dell'eccesso, del narcisismo e della conferma di sé sono i valori che trainano The Wolf of Wall Street Ovvero, l'umanità che nel mondo fa soldi a palate con un fiuto da cercatore di tartufi e un'aggressività da squalo tigre e che nella commedia nera e biopic al tempo stesso è rappresentata dal Leonardo DiCaprio . L'attore americano interpreta il miliardario e figura reale, un uomo che, come vuole la parabola del successo americano, nasce e muore mille volte nelladegli anni '80/'90 facendo tantissimi soldi, bruciandoli e provando a fregare tutti.



I rapporti con i soldi di Belfort sono complicati, ne vuole fare molti e sempre di più, le relazioni con le donne anche, ne sposa due, una interpretata da



Il film. Nella parabola di Belfort, Martin Scorsese ritrova il suo gusto per il gangster movie, perché i personaggi del film hanno la stessa spregiudicatezza e senso della criminalità dei pistoleri e mafiosi protagonisti dei suoi film precedenti. Solo che qui è tutto più socialmente accettato in una professione come quella del broker che non tutti hanno capito fino in fondo. Leonardo DiCaprio brilla con un personaggio pieno di cinismo che si muove con humor, scene sature e rapidissime in un mondo fatto di personaggi ugualmente pervasi dalla stessa morale distorta. Qualcosa di mostruoso agita questo mondo che però è anche estremamente pieno di fascino per lo spettatore. I rapporti con i soldi di Belfort sono complicati, ne vuole fare molti e sempre di più, le relazioni con le donne anche, ne sposa due, una interpretata da Margot Robbie , e lo stesso livello di tumulto il personaggio lo ha con le droghe, gli eccessi e un'inchiesta dell'FBI che lo porterà sul lastrico.Nella parabola di Belfort,ritrova il suo gusto per il gangster movie, perché i personaggi del film hanno la stessa spregiudicatezza e senso della criminalità dei pistoleri e mafiosi protagonisti dei suoi film precedenti. Solo che qui è tutto più socialmente accettato in una professione come quella del broker che non tutti hanno capito fino in fondo.brilla con un personaggio pieno di cinismo che si muove con humor, scene sature e rapidissime in un mondo fatto di personaggi ugualmente pervasi dalla stessa morale distorta. Qualcosa di mostruoso agita questo mondo che però è anche estremamente pieno di fascino per lo spettatore.



Dietro le quinte. Nelle numerose scene in cui viene inalata cocaina veniva usata vitamina B sbriciolata e ben più innocua. Ma Jonah Hill ha dichiarato che nonostante questo è finito all'ospedale con una bronchite.



La scena da antologia. Le scene culto sono tante in questo film ma il momento in cui DiCaprio e McCounaghey si trovano in un ristorante chic e il secondo comincia a tormentare il broker con un jingle ad alta voce è particolarmente esilarante.



Perché vederlo. Un film grandissimo e appassionate che ci porta nei lati oscuri della nostra società tra umorismo e soluzioni iperboliche sia narrative che registiche.



Dove e quando. Alle ore 21:10 su Rai Movie.