Stasera in TV 29 aprile: Angelina e Clint, la strana coppia di Changeling

Patinato e straziante, l'esperienza del film 'in costume' ci conferma la grandezza di Clint Eastwood, in Changeling dietro la macchina da presa per una storia drammatica - e ispirata a fatti storici - affidata a una Angelina Jolie davvero sorprendente, al di là di ogni pregiudizio o facile ironia.Los Angeles, 1928. Christine Collins (Angelina Jolie), una madre single, lascia il figlio a casa per recarsi al lavoro ed il piccolo svanisce senza lasciare traccia. Cinque mesi più tardi la polizia ritrova il bambino, ma Christine è certa che non sia suo figlio. L'instancabile lotta di una madre alla ricerca della verità farà luce su un mondo dominato dalla corruzione ed aprirà un caso che appassionerà l'opinione pubblica e cambierà la vita di Los Angeles per sempre.Unper il vecchio Clint, che accettò di dirigere il film nello stesso pomeriggio in cui lesse lo script. Per il quale, relativa ai cosiddetti 'Wineville Chicken Murders', e (soprattutto per il titolo) alla leggenda europea secondo la quale elfi e fate rapirebbero i bambini lasciando al loro posto un sostituto, spesso malvagio o malato. Hilary Swank Reese Witherspoon furono considerate a lungo per il ruolo di Christine Collins; la spuntò Angelina Jolie anche per il consiglio del produttore Ron Howard (inizialmente candidato alla regia, ma costretto a rifiutare per altri impegni concomitanti) che considerava il suo look più adatto al periodo raccontato e per il fatto di essere madre anche lei, e per questo più facile all'immedesimazione con il dolore del personaggio.Capita spesso che Angelina Jolie venga presa a esempio negativo, irrisa per la sua Tomb Raider o ridotta ai vari Wanted , se non identificata con relazioni problematiche, come quella conclusa dei 'Brangelina' o quella raccontata nel suo By the Sea , eppure anche lei riserva sorprese. Da regista (vedi Unbroken ) e da interprete. Come dimostrato nell'antico Ragazze interrotte , e come confermato in questo film, nel quale la vediamo affidarsi alla, capace di sfornare grandi film a prescindere dal contesto e dal genere in cui si muova. In questo caso,, per il regista di San Francisco., che non resta impantanato tra ricatti morali e ambientazione, ma anzi ci offre l'occasione di vedere(in primis alla grande scrittura di J. Michael Straczynski).Quella principale, da cui tutto origina, della. Per quanto arrivi in una fase preliminare del film, resta imprescindibile per forza e intensità, e per lo choc che trasmette nel, fino alla beffa più grande, orchestrata dalla corrotta e incapace polizia di Los Angeles… lasciando lo spettatore sgomento, incredulo e quasi rabbioso per l'ingiustizia che si trova a testimoniare, e alla quale dovrà pazientare per avere una risposta.Ilconferì il Premio speciale del 61º Festival a Clint Eastwood per il film, che altrimenti raccolse solo candidature - anche importanti, viste le tre agli Oscar (attrice, fotografia e scenografia), le due ai Globes e le otto ai BAFTA - e un Satellite Award per la Miglior attrice in un film drammatico andato a Angelina Jolie.