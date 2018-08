Stasera in TV 24 agosto: Gli uccelli, il successo più crudele di Alfred Hitchcock

Era il 1963 quando il mondo poté scoprire Gli uccelli di Alfred Hitchcock , undel Maestro del Brivido che ancora oggi vanta numerosi tentativi di imitazione e che è entrato nella storia per ledurante le riprese… Mezzi forse discutibili, per un 'fine' al quale ancora oggi guardiamo con ammirazione, a distanza di oltre 50 anni Quando l'avvenente bionda Melanie Daniels arriva a Bodega Bay per far visita allo scapolo d'oro Mitch Brenner, viene inspiegabilmente aggredita da un gabbiano. All'improvviso, migliaia di uccelli assediano la città, assalgono bambini all'uscita della scuola e passanti in una terrificante serie di attacchi. Ben presto Mitch e Melanie si ritrovano a dover difendere le proprie vite dall'inspiegabile e inarrestabile furia omicida dei volatili in uno dei più spaventosi film hollywoodiani sulla rivolta della natura contro l'uomo.Tippi Hedren pensava di esser stata ingaggiata per la serie televisiva curata da Hitchcock quando firmò il contratto e in effetti i diritti della storia di Daphne Du Maurier erano stati acquistati proprio per lo storico Alfred Hitchcock presenta, il resto è storia. Che racconta anche che l'attrice venne scelta dopo esser statae dopo aver preventivamente testato Sandra Dee e considerato Audrey Hepburn per il suo ruolo. Di contro per quello di Mitch Brenner venne seriamente considerato lo Sean Connery poi impiegato nel successivo Marnie (1964). È notorio anche il fatto che la maggior parte del film venne girata in studio proprio per l'avversione del regista a lavorare in esterni. Una curiosità in più è quella del suo stesso rifiuto a concludere il film con il classicoproprio per trasmettere ulteriormente la sensazione di un terrore senza fine. Che avrebbe potuto continuare in un ulteriore seguito - o un, vista la sorte deiprodotti - come quello progettato intorno al 2007 e affidato a Naomi Watts e Martin Campbell, ma mai realizzato A soli tre anni dall'immenso Psycho, ecco una nuovalondinese. Una opera popolare eppure ambigua, come in molti altri casi,(e inimitato, nonostante un paio di sequel e remake piuttosto sfortunati) che inserisce alla perfezione una ottima coppia di interpreti - e la loro liaison - in un affresco che mette in scena un 'horrore' molto particolare. Una psicosi, di nuovo, a modo suo, ma soprattutto, dell'imprevisto magari… dell': qualcosa che non siamo abituati a considerare sconosciuto come in realtà è, difficile da spiegare, da comprendere e da contrastare. Non il suo capolavoro dal punto di vista tecnico, eppure uno dei suoi titoli più immortali e imprescindibili.