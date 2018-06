Stasera in TV 21 giugno: Carol, l’amore lesbico tra Cate Blanchett e Rooney Mara

NOTIZIE

Carol, tratto dal romanzo d'amore del 1952 The Price of Salt (o Carol) di Patricia Highsmith è un tuffo nel tempo realizzato con grande morbidezza grazie al lavoro fatto sui costumi e sull’atmosfera che ci restituisce un amore sofferto, ma in fondo delicato e anche un po’ glamour. Defilandosi dalle scene di sesso più esplicite - anche se il contatto fisico tra le due donne è presente nel film - Haynes ricostruisce un’atmosfera densa di eccitazione e attrazione. Per questa sua capacità di riproporci lo spirito di un’epoca e l’intensità di un amore, il film è stato molto apprezzato dalla critica e Rooney Mara ha vinto la Palma d’Oro a Cannes come Miglior attrice.



Il film. La nascita di una storia d’amore tra due sconosciute che si incontrano per caso nella New York anni ’50. Sono Carol (Blanchett), donna altolocata e madre alle prese con un difficile divorzio e Therese (Mara) una ragazza di 19 anni e aspirante fotografa. Le due prima diventano amiche e poi pian piano si scoprono amanti. Ma la società non è ancora pronta per accettare il loro amore in libertà e per Carol lasciarsi andare alla passione con Therese significa perdere la possibilità della custodia della figlia. Eppure questo amore troverà il coraggio, forse, di affermarsi mentre tutto intorno lo circonda un melodramma intenso e un uso quasi esasperato per la bella inquadratura e per gli estetismi dei personaggi.

Dietro le quinte. Il film ha ricevuto 10 minuti di applausi dopo la proiezione tenutasi al Festival di Cannes.

La scena da antologia. Il primo incontro tra Carol e Therese, tutto fatto di sguardi e ammiccamenti sottili e mai espliciti sul piano verbale.

Perché vederlo. Due grandissime interpreti femminili recitano in un melodramma intenso e credibile.

Dove e quando. Giovedì alle ore 21:15 su Rai 3.