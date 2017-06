Stasera in TV 18 giugno: Mamma Mia!, dieci anni dopo Meryl Streep non smette di ballare

Divertimento e musiche senza tempo, perché cercare altro nel Mamma Mia! di Phyllida Lloyd che nel 2008 ci mostrò una trascinante Meryl Streep (pronta a tornare nel già annunciato sequel ) a capo di un cast coloratissimo e gioioso nel quale spiccavanoDonna e sua figlia Sophie vivono felicemente su un'isola della Grecia, dove gestiscono un piccolo albergo. Sophie ha 18 anni e sta per sposarsi, ma poiché Donna è una mamma single, la ragazza non ha mai conosciuto suo padre e non ha nessuno che l'accompagni all'altare. Decisa a scoprire l'identità di suo papà, Sophie invita, di nascosto da sua madre, tre uomini che sono stati importanti nel passato di Donna: Sam, Bill ed Henry. Nel frattempo, sull'isola arrivano anche Rosie e Tanya, le più care amiche di Donna, con cui un tempo aveva fondato il trio musicale 'Donna and the Dynamos'. Il magico panorama dell'isola farà così da sfondo a 24 ore di musica e festeggiamenti in cui nuovi amori sbocceranno, altri si consolideranno ed altri ancora rinasceranno...Adattamento dell'omonimo(al teatro Prince Edward), il film poté contare sulle vere interpretazioni canore del cast. E sulla presenza ispirata della Streep, motivo per cui Brosnan accettò l'ingaggio senza nemmeno sapere di che storia si trattasse… In questo senso, lo stesso Benny Andersson definì l'attricedopo che questa riuscì a registrare la sua versione di 'The Winner Takes it All' negli studios di Stoccolma. Nessuno, quindi, ebbe a rimpiangere la scelta fatta, a favore della splendida Meryl,. Come la Seyfried venne preferita a Mandy Moore, Amanda Bynes, Rachel McAdams ed Emmy Rossum. Buone intuizioni della regista Phyllida Lloyd, in fondo, che aveva già diretto la versione teatrale della storia.Ambientato in Grecia, con musiche svedesi, un titolo italiano e attori che recitano in inglese, il risultato non poteva che essere, che seppure non sia del tutto omogeneo a tratti e con una serie di numeri musicali e snodi narrativi tutti dello stesso livello vi permetterà di trovarecome… e tanto basta."Decresci bambina!" dice Christine Baranski alla Donna di Meryl Streep, prima di scatenarla in una. Un vero numero corale, con gran finale sul pontile, che vorremmo non finisse mai… E che, non a caso, viene ripreso nella speciale edizione deidalle tre amiche in versione 'Glam' prima che l'intero cast si lanci in una incalzante Waterloo (che promette Bis, visto che Brosnan ha appena dichiarato che tornerà a vestirsi di spandex ).Il film e le sue attrici principali -- ottennero diverse nomination ai Golden Globe, ai BAFTA, agli MTV Movie Awards (per la rivelazione femminile), Satellite etc… Ma a parte il possibile Razzie a Pierce Brosnan (fortunatamente non vinto), i riconoscimenti migliori furono tutti inGolden Reel Award (Miglior Montaggio Sonoro), People's Choice Awards (Miglior Canzone) e Empire Awards (Miglior colonna sonora).