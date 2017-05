Colpo di scena: Meryl Streep pronta al sequel di Mamma Mia!

NOTIZIE

20 luglio 2018. S'intitolerà Mamma Mia: Here We Go Again! Tutti gli attori del film originale - Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård, Julie Walters, Dominic Cooper, Amanda Seyfried e Christine Baranski - dovrebbero tornare a interpretare il secondo capitolo.



A quanto pare il film sarà un "pre-sequel" e cioè esplorerà eventi antecedenti alla storia che conosciamo già e poi tornerà a raccontare il presente dei personaggi. Seguiremo dunque anche nuovi attori, arruolati nel cast per interpretare la versione giovane dei protagonisti.



Mamma Mia: Here We Go Again sarà scritto e diretto da Ol Parker, già sceneggiatore dei due film di Marigold Hotel.

Mamma Mia: Here We Go Again sarà scritto e diretto da Ol Parker, già sceneggiatore dei due film di Marigold Hotel. Il nuovo film tornerà sull'isola greca di Kalokairi, dove vedremo i protagonisti intonare le canzoni degli ABBA che non abbiamo ascoltato nel film precedente.