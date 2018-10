Stasera in TV 17 ottobre: in Money Monster è George Clooney la vittima sacrificale

A tutt'oggi - ed escludendo il secondo episodio della quarta stagione di Black Mirror ) - resta l'ultima prova da regista di Jodie Foster … Una delle sue migliori e più mature, e decisamente interessanti. Anche se questo interessante e troppo sottovalutato Money Monster - L'altra faccia del denaro vive molto della presenza di due veri mostri sacri,e soprattutto un ispiratissimo e mai così volgare George Clooney Lee Gates (Clooney) è il conduttore di un programma di enorme successo su un rete televisiva di economia e finanza. Viene preso in ostaggio da un uomo armato che lo accusa di averlo portato alla bancarotta con i suoi consigli d'investimento. Mentre il mondo segue in diretta la vicenda, Gates deve fare di tutto per restare in vita. La sua producer (Roberts) cercherà in tutti i modi di salvarlo e nel frattempo verrà alla luce una scomoda verità.Per strano che possa apparire, ma comprensibilmente visti i due diversi ambienti in cui si muovono Julia Roberts e George Clooney non lavorarono molto insieme nel film (soprattutto lei, che poté contare spesso sull'aiuto di green screen). E dire che! Star che la regista Jodie Foster avrebbe potuto sostituire sullo schermo in varie precedenti occasioni (da Pretty Woman a Ipotesi di complotto)Un thriller solido, non privo di humour è quello che ci regala la Foster,, proprio in quanto thriller mediatico capace di smascherare il finto giornalismo e i demoni della TV rappresentati in maniera eccellente da un George Clooney meravigliosamente insopportabile.a che ambienta tutto in tempo reale ma scava a fondo nel passato e nel privato dei protagonisti.