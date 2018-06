Stasera in TV 14 giugno: Leo DiCaprio da vecchio diventa J. Edgar per Clint Eastwood

, anche se non sempre in positivo, e spesso rappresentato dai film - recenti, soprattutto - è quello dell'ex. Che nel film di Clint Eastwood viene riportato in vita, per svelarne segreti, ombre e durezze, grazie alla magistrale interpretazione del solito eccezionale Leonardo DiCaprio . Qui protagonista di unaDurante la sua vita, J. Edgar Hoover è diventato l'uomo più potente di tutti gli Stati Uniti d'America. A capo dell'FBI per circa 50 anni fino alla data della sua morte nel 1972, non si è fermato davanti a nulla pur di proteggere il suo paese. Restando in carica durante i mandati di ben 8 Presidenti e tre guerre, Hoover ha dichiarato guerra a minacce sia vere che immaginarie, spesso infrangendo le regole per proteggere i cittadini americani. I suoi metodi erano allo stesso tempo spietati ed eroici e la sua più grande ambizione era quella di essere ammirato a livello globale. Hoover è stato un uomo che dava grande valore ai segreti - soprattutto a quelli degli altri - e non ha mai avuto paura ad usare le informazioni in suo possesso per esercitare la sua autorità sui leader più importanti della nazione. Consapevole che la conoscenza è potere e che la paura crea le opportunità, ha usato entrambe per ottenere un'influenza senza precedenti e per costruirsi una reputazione che era formidabile e intoccabile.Difficile tenere duesenza nessun tipo di… Come quella scaturita dalla richiesta dell'attore di ripetere una ripresa che il regista invece dichiarò conclusa. Per fortuna la divergenza non ebbe conseguenze, visto che i due si mostrarono tranquilli l'uno con l'altro per tutto il resto del film. E dire che anche il 'suggerimento' dello stesso Leo di rendere il rapporto tra J.Edgar e Clyde più fisico venne, fedele alla sua sceneggiatura, come d'abitudine. Ma sarebbe stato folle perdere l'occasione di lavorare per il regista, ambita da moltissimi attori che pure sfiorarono la partecipazione al film segretamente noto come 'Lawman' e che segnò l'esordio diin un film effettivamente distribuito. Come(inizialmente preferita alla Watts, ma impegnata con Biancaneve e il cacciatore) per il ruolo di Helen Gandy, Comeper quello di Clyde Tolson ocome Agente Smith… Non a caso Judi Dench arrivò a nascondere a tutti di essersi rotta un dito del piede nel film precedente per paura di essere sostituita!Clint è sempre Clint. E poche volte abbiamo potuto godere di un Eastwood tanto crepuscolare e meno limpido di altre volte. Nel raccontare la biografia di uno dei campioni dell'America più reazionaria e chiusa, il regista - spesso tacciato di rigidità politiche e criticato per le sue più o meno supposte simpatie - ci regala, anche sessuali, che se non ce lo faranno diventare più simpatico di certo ci distrarranno da eventuali pregiudizi. La confezione, curatissima e minuziosa come poche altre volte, rispecchia in pieno lo studio fatto sul personaggio, un tassello incastrato a forza e costretto in una vita che diventa, come spesso accade nel cinema del regista di San Francisco.