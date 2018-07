Stasera in TV 12 luglio, Baciami ancora, il sequel del successo di Gabriele Muccino

Sapere di andare a vedere un film e portarsi da casa i tappi. Sì perché il cinema di Gabriele Muccino è noto per l'alto livello di crisi isteriche e il numero di urla presenti nei suoi film, che raccontano soprattutto il falso moralismo e la doppia vita di alcuni personaggi di solito appartenenti alla borghesia specialmente romana. L'ultimo bacio raccontava proprio la crisi di un gruppo di trentenni, interpretati da una rosa di attori italiani poi diventati famosi grazie al film come Pierfrancesco Favino , che avevano paura di crescere e diventare grandi, qualunque cosa significasse per loro.Condel 2010, il primo film era del 2001, Muccino ritrova i suoi personaggi di allora - nella storia sono passati circa dieci anni - alle prese con nuovi problemi come divorzi, viaggi, crisi mai risolte, tradimenti. E, ovviamente, pur fotografandoli con le loro nevrosi, fa in modo che essi possano contare sulla loro amicizia per andare avanti tra le difficoltà.Ritroviamo Carlo (Accorsi) e Giulia (che prende il ruolo che fu di Giovanna Mezzogiorno) alle soglie del divorzio. Carlo è il traditore di sempre e ha una storia con una ragazza più giovane di lui. Poi ci sono Paolo (Santamaria) che è depresso e inizia una relazione con la moglie di Adriano (Pasotti) e vediamo i problemi di coppia di Marco (Favino) e Veronica (Daniela Piazza) insieme alla leggerezza di Alberto (Cocci, l'amico sempre disposto a partire). Tra desiderio di essere genitori, dolori, litigi e riconciliazioni, il gruppo assisterà a una morte inaspettata e all'ennesimo rito di passaggio per diventare grandi. Muccino anche in questo caso, come nel precedente, sceglie il tono esasperato del melodramma e sceglie di nuovo di calcare la mano sul pathos di scene ad alto tasso drammatico. Una maniera di fare cinema, esasperato, che ritroveremo anche nel suo A casa tutti bene , ultimo film del regista romano.Giovanna Mezzogiorno ha rifiutato di riprendere i panni di Giulia nel sequel facendo arrabbiare molto il regista per il suo 'no'.Quando Adriano torna a Roma dalla Colombia e gli amici vanno a prenderlo al suo arrivo ritrovandosi tutti insieme dopo tanto tempo.Dramma pieno di pathos con alcuni momenti divertenti e che può contare sulla recitazioni di alcuni degli attori più bravi e famosi del nostro cinema.Su La5 alle ore 21:10.