Stasera in TV 10 giugno: Jackie Brown, il capolavoro immortale di Quentin Tarantino 

Il film preferito di Quentin Tarantino secondo il suo sodale Samuel L. Jackson, e l'occasione del regista di filmare un'attrice con la quale aveva sempre voluto lavorare (dopo averle dovuto preferire Rosanna Arquette in Pulp Fiction)… Ma Voleva Pam Grier , e Pam Grier ha avuto! È lei la star di Jackie Brown , film che da tempo attende un prequel e che - a detta del suo creatore stesso - migliora ogni volta che lo si guarda…Jackie arrotonda il suo esiguo stipendio di hostess contrabbandando droga e denaro "sporco" dal Messico negli Stati Uniti per conto del trafficante d'armi Ordell Robbie, finché un giorno due agenti dell'FBI l'arrestano all'aeroporto di Los Angeles. Minacciando di tenerla in prigione, i due agenti costringono Jackie a collaborare con la giustizia per incastrare Ordell. Il trafficante, nel frattempo, tramite un rappresentante legale, paga la cauzione di Jackie per ucciderla prima che parli...Si ricordano le richieste di Robert De Niro , che avrebbe voluto interpretare Max Cherry, costretto a 'ripiegare' su ruolo di Louis. Che, a sua volta, avrebbe dovuto essere di, protagonista di un inedito confronto con il Ray Nicolette di. Fanta-cinema, visto che per quest'ultimo Tarantino scelse Michael Keaton , che vestì poi i panni del poliziotto Ray Nicolette anche nel cameo di Out of Sight (sempre tratto da un romanzo di Elmore Leonard). Aguzzate la vista se volete vedere anche Mira Sorvino - all'epoca compagna di Quentin - pur se leggermente sfocata sullo sfondo dell'aula in cui Jackie viene citata in giudizio.Come dicemmo analizzando la carriera del regista, film per film