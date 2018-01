Che fine ha fatto Mira Sorvino? 10 ruoli per riscoprire la sua carriera

Mira Sorvino torna nei cinema: dieci ruoli per scoprire la sua carriera

C'è stato un periodo a metà degli anni Novanta in cui il volto di Mira Sorvino era uno dei più ricercati nel cinema mainstream. Uno dei più riconosciuti in tutto il mondo. Alla velocità della luce.

Merito dell'Oscar vinto per la sua performance in La dea dell'amore - uno dei ruoli più iconici all'interno del chilometrico universo cinematografico di Woody Allen - che l'aveva sparata direttamente nell'olimpo di Hollywood. Forse perfino prima del tempo.



Perché quel periodo di fama in cui l'attrice ha avuto la possibilità di interpretare ruoli di punta e lavorare al servizio di autori è durato appena una manciata di anni.

In molti hanno parlato della classica "maledizione degli Oscar" secondo la quale chi vince una statuetta prima del tempo finisce poi per affondare la sua carriera in un battibaleno.

Più probabile invece che si sia trattato della "maledizione di Weinstein", produttore che ha frenato la carriera della Sorvino (e della collega Ashley Judd) dopo che - a quanto pare - l'attrice aveva rifiutato di concedersi sessualmente a lui.

La Sorvino non ha mai smesso di recitare. Al cinema e in TV. Continuando la sua carriera "azzoppata" e procedendo sempre a testa alta.

In occasione del suo ritorno sul grande schermo, riscopriamo il suo lavoro, attraverso alti e bassi. Ve la presentiamo in dieci ruoli. Più l'undicesimo, quello nel film L'ultima discesa, in arrivo dall'8 febbraio con M2 Pictures.





