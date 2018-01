Stasera in TV 10 gennaio: Batman v Superman: Dawn of Justice

Il cosiddetto DC Extended Universe si arricchirà presto dei vari Aquaman, Shazam, Wonder Woman 2, Cyborg e Green Lantern Corps, ma il Batman v Superman: Dawn of Justice di Zack Snyder fu un vero evento nel continuum 'anti Marvel'. Criticato e da rivalutare, e non solo per la benedizione concessa da Christopher Nolan Lo scontro del secolo. Quando Bruce Wayne assiste alla distruzione del palazzo delle Wayne Enterprises a Metropolis, durante lo scontro tra Superman e Zod, decide di fermare il kryptoniano una volta per tutte nei panni di Batman, prima che provochi altri danni. Ma il giovane e geniale industriale Lex Luthor trama alle spalle di entrambi e li manipola per condurli all'inevitabile duello...Amichevolmente conosciuto con il working titlesul set e fuori, il film avrebbe potuto essere diverso, sesi fosse convinto a interpretare Lex Luthor eBatman (invece di esser 'solo' il padre di Bruce Wayne). Alla fine fu Ben Affleck a spuntarla, come sappiamo, dedicandosi anima e -soprattutto - corpo al compito, con almeno due ore di allenamento al giorno, a partire dal giorno dell'ingaggio. Che accettò non appena seppe che questa. Sempre dai fumetti viene un altro riferimento, quello del US GOV object 6-19-82 citato dal Dr. Stone nella clip relativa a Cyborg: il numero 6-19-82 è un riferimento diretto all'albo numero 1 dei New Teen Titans del giugno 1982,appunto.Un "kolossale e costoso incipit", poi rinnegato da James Ivory e oggetto delle riflessioni dello stesso Ben Affleck . Eppure, l'undicesima apparizione di Batman e la sedicesima di Superman conserva qualche indubbio merito (soprattutto dopo la visione di altri cinecomic successivi eccessivamente incensati). Un viaggio che mostra qualche confusione e incongruenza, ma che ha il coraggio di affrontare(rivitalizzato dopo il deludente 'standalone'), colorendolo di tematiche importanti e spunti sociali e religiosi non banali. Oltre alla solita,, poche volte tanto ricca e cupa, almeno da questa parte della barricata.

Non tanto lo, che ci permette per altro di ammirare la Wonder Woman migliore finora vista sullo schermo, quanto piuttosto ilche ci mostra un Superman dominante e crudele. Una visione di un futuro possibile, secondo alcune 'gole profonde' della produzione (tanto per tenere aperta ogni porta..), o uno sfogo del regista per aggiungere un tocco ancor più personale al suo Batman e staccarsi dal Cavaliere Oscuro che tutti avevamo ancora in mente?Niente di positivo, purtroppo, visto che a fronte di una certa quantità di nomination importanti, la maggior parte dei riconoscimenti ottenuti furono di: Golden Schmoes per la maggior delusione dell'anno, All Def Movie Award per il film che non avremmo voluto vedere e ben quattro Razzie Awards (compreso quello per la Peggiore coppia, intesa come quella composta da Ben Affleck e Henry Cavill ).