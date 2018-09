Spoiler dal nuovo trailer di House of Cards, ecco cosa accade a Kevin Spacey nella sesta stagione

"Ti dirò Francis. Quando seppelliranno me non lo faranno nel cortile di casa mia e quando verranno a rendermi omaggio, dovranno attendere in fila". Parla così, 47° Presidente degli Stati Uniti, un personaggio che da co-protagonista delle prime cinque stagioni di House of Cards diventa adesso protagonista assoluta della sesta e ultima stagione.Sembra che Netflix abbia a tutti gli effetti ucciso il personaggio di Frank Underwood alias Kevin Spacey . Bastano i trenta secondi del teaser della nuova stagione per notare la lapide di, morto nel 2017, lo stesso anno in cui Netflix ha licenziato Spacey dopo che l'attore è rimasto travolto in uno scandalo sessuale l'ottobre scorso : eliminare Underwood già prima dei titoli di testa della nuova stagione sarebbe stata la cosa più facile da fare per gli sceneggiatori che hanno dovuto improvvisamente riscrivere le nuove puntate in seguito allo scandalo Spacey e alla chiusura del set di House of Cards nel novembre 2017 (l'attore aveva già cominciato a girare i nuovi episodi prima di essere licenziato).