Serie TV, tutte le novità in arrivo a marzo non in streaming

Così, accanto allo streaming, l’offerta televisiva si moltiplica e gli spettatori devono ora navigare tra un catalogo molto ampio di prodotti. Come scegliere? Ci pensa la nostra guida a suggerirvi le serie TV in arrivo a marzo. Vi raccontiamo tutte quelle da scoprire specialmente per quanto riguarda l’esordio di nuovi show che devono conquistare il pubblico con la loro prima stagione.



Ecco cinque serie TV in arrivo a marzo da attendere con curiosità.





Shetland (15 marzo – prima stagione - Giallo). Le Isole Shetland in Scozia sono il centro di questa serie thriller che in madrepatria è arrivata alla quarta stagione di programmazione visto la messa in onda già dal lontano 2013. Si tratta di una serie britannica andata in onda con successo sulla prestigiosa emittente BBC che ha vinto un premio nel 2016 ai BAFTA Scotland per il Miglior attore protagonista e che arriva in Italia con la messa in onda della prima stagione. L’attore Douglas Henshall, vincitore del premio, interpreta l'ispettore Jimmy Perez. Lui e la sua squadra indagano sui crimini all'interno della comunità insulare delle Isole Shetland tra atmosfere naturali inquietanti e affascinanti. Nella prima puntata Perez indaga sul caso di una donna uccisa vicino alla propria casa scoprendo così un odio molto profondo tra due famiglie locali.



Il cacciatore (5 marzo- prima stagione – Rai 2). Una nuova fiction RAI in dodici episodi con protagonista

The Resident (5 marzo – prima stagione - Fox Life). Un nuovo medical drama arriva ad aggiungersi alla già fitta offerta del genere TV. Nello show lo scopo è narrare il mestiere del medico da tre diverse prospettive professionali e umane tutte legate all’attività del Chastain Park Memorial Hospital. Conrad Hawkins (



L.A. to Las Vegas ( 30 Marzo – prima stagione – Fox). Commedia nera dalla durata breve di ciascun episodio, circa 20 minuti, che racconta la quotidianità molto poco normale dell'equipaggio e dei passeggeri di una compagnia aerea di basso costo che effettua voli regolari da venerdì a domenica da Los Angeles a Las Vegas. Due città dove chi vi si muove attraverso, tra pendolari e nuovi passeggeri, è spesso alla ricerca di follie, sogni e promesse. Nel cast Kim Matula, Ed Weeks, Nathan Lee Graham, Shawn Kavanaugh, Olivia Macklin, Peter Stormare e Dylan McDermott. L’equipaggio del volo più pazzo del mondo è composto da un pilota narcisista, da uno steward sempre positivo e dal racconto di tanti ritratti umani di passeggeri che usufruiscono dei servizi della stramba compagnia aerea.



