Netflix, film e serie TV da vedere a marzo

Il mese in cui finalmente sboccerà la primavera è anche quello in cui saremo più combattuti tra farci un giro in mezzo alla natura per goderci il sole o chiuderci in casa per qualche binge-watching da manuale. Netflix di certo non ci renderà facile la decisione con una serie di proposte in linea con il meglio che la piattaforma streaming ha da offrire. Ecco, dunque, le cose da non perdere a marzo 2018 su Netflix.