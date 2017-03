Scomparsi dalla TV: che fine ha fatto Enrica Bonaccorti?

NOTIZIE

Enrica Bonaccorti è una che in TV ci è cresciuta. Il suo volto angelico e il caschetto biondo sono così diventati negli anni marchio di fabbrica di una TV fatta di salotti, di chiacchiere, di quiz e di talk mai così lontani dal trash.



Pronto, chi gioca? nel 1987, è il gioco a premi condotto dalla Bonaccorti che la faceva entrare nelle case degli italiani intrattenendo con loro un rapporto quasi diretto, famigliare, simbiotico, intimo. La trasmissione di quiz veniva condotta da Gianni Boncompagni e fu tale il successo della trasmissione da farle vincere tre Telegatti. All'epoca la Bonaccorti aveva più di trent'anni.

Ecco noi per esempio... del 1977 e L'ebreo fascista del 1980, sono le stagioni del 1985-1986 e 1986-1987 di Pronto, chi gioca, a farle conoscere al grande pubblico.



Tuttavia non tutti sanno che la sua carriera comincia a teatro e al cinema. Dopo i filmdel 1977 edel 1980, sono le stagioni del 1985-1986 e 1986-1987 di Pronto, chi gioca, a farle conoscere al grande pubblico.

Sul suo allontanamento dal servizio pubblico della RAI pesò la confessione in diretta di essere incinta. Decisione che i vertici RAI non gradirono, allontanandola dall’emittente. Ad accoglierla in quel periodo è Silvio Berlusconi che la porta in Fininvest dove dal 1988 torna con un nuovo quiz famigliare: Cari genitori.

Il 9 settembre 1991 ha portato al battesimo la diretta televisiva insieme ad Antonella Elia e Yvonne Sciò di Non è la RAI.

Nel 1993 ha condotto in prima serata su Canale 5 i varietà Seratissima e Canzoni spericolate, mentre nel 1995 è passata su Rete 4 con la conduzione di Cuori d'oro, insieme a Tiberio Timperi. Negli anni duemila si segnala la sua presenza all’interno del programma Buona domenica, dove le viene riservato uno spazio dedicato alla salvaguardia degli animali.



Negli anni 2000 è saltuariamente tornata come opinionista in programmi RAI e Mediaset come Domenica Live, Verdetto finale, La vita in diretta, Estate in diretta e Mattino 5. Celebre anche il suo contributo negli anni come autrice musicale. È stata autrice dei testi di alcune canzoni di successo: ad esempio La lontananza, di Domenico Modugno.