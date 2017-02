Sanremo e il cinema: quante canzoni dall'Ariston al grande schermo

Con 66 edizioni al suo attivo, il Festival di Sanremo è sicuramente un evento di portata internazionale, che piaccia o no la 'Canzone Italiana', la sua celebrazione, e come tale ha spesso attirato attenzioni particolari, esterne anche all'ambito musicale. Come quelle del cinema, per esempio; con il quale sonoMolti attori sono stati, ma soprattutto - da sempre, e di nuovo in tempi recenti - molti cantanti sono finiti con il prestarsi a film arrivati sui nostri schermi o nelle colonne sonore che li hanno accompagnati. Come(4 volte al Festival e altrettante al cinema, anche per la Pixar) e(molto più sullo schermo che sul palco, anche se quest'anno 'tornerà'), come(dai giovani al Poveri ma ricchi di Fausto Brizzi) o i(Bianca come il latte, rossa come il sangue di Giacomo Campiotti), oMa soprattutto come i tanti, veri e propri antesignani ed esempio di un cinema che da Sanremo ha attinto a piene mani. Raccontandolo (anche recentemente, in FF.SS. – Cioè: …che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene? didel 1983) o citandolo (in Destinazione Sanremo del 1959 o Sanremo, la grande sfida del 1960 di Piero Vivarelli), persino parodiandolo (vedi il Gole ruggenti di Pier Francesco Pingitore, anno 1992). Come negli esempi che ci piace ricordare di seguito, nei quali dei...Impossibile non partire dal film di Piero Tellini del 1959, e con il doveroso omaggio aUn esordientetiene banco nel film creato ad hoc e diretto da Ettore Maria Fizzarotti nel 1964Analoga vicenda nella commedia di Ettore Fizzarotti che nel 1965 diede spazio a una irresistibileAncora Little Tony, nel 1967, e con un film diretto dall'indimenticato Bruno Corbucci: una garanzia!Il film è del 1967, ma fondamentale - per quanto forzato sia l'inseimento - perché fece innamorare, che solo nel 1984 trionfarono al Festival (con Ci sarà)Ungiovanissimo, che solo nel 1972 (con Vado a lavorare, arrivando in finale) si esibì a Sanremo, nel film che con In ginocchio da te e Se non avessi più te costituisce una vera e propria trilogia.Non poteva mancare, protagonista di film e canzone (presentata nel 1969 con Iva Zanicchi)