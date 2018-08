Rakuten TV, anche a settembre il grande cinema continua

NOTIZIE

Denzel Washington, Steven Soderbergh, Daniel Craig, Ron Howard sono solo alcuni dei nomi presenti nell'offerta di settembre di Rakuten TV – una delle principali piattaforme di Video On Demand in Europa con il più ampio catalogo in 4K HDR per Smart TV – che presenta alcuni dei principali recenti successi europei e le più interessanti nuove release cinematografiche hollywoodiane nella più alta qualità video-audio con il formato 4K HDR



Una line-up unica che anche a settembre potrà accontentare i gusti di tutta la famiglia. Questo mese disponibili nel formato 4K HDR grandi titoli come End of Justice - Nessuno è innocente, drammatica storia interpretata magistralmente dal Premio Oscar Denzel Washington. Il film ha ottenuto una candidatura agli Academy Awards e una ai Golden Globes 2018. Sempre in 4K HDR, da non perdere l’ultimo avventuroso capitolo della saga giurassica Jurassic World: Il regno distrutto, miglior incasso di giugno scorso al Box Office con oltre 10 milioni di Euro. Risate assicurate con la commedia Pitch Perfect 3 in 4K HDR e grande attesa da parte dei fan per Batman Ninja in 4K HDR, ultimo film di animazione giapponese dedicato al mitico personaggio dei DC Comics Batman, già presentato in anteprima al Napoli Comicon.



Tra le nuove uscite inoltre l’action movie con Gerard Butler Nella tana dei lupi, l’ultimo film di Steven Sodeberg La truffa dei Logan con un cast stellare: da Daniel Craig al Premio Oscar Hilary Swank, Channing Tatum e Katie Holmes, Solo: A Star Wars Story, spin-off della mitica saga di Star Wars con la regia del pluripremiato Ron Howard e Tuo, Simon, prima teen-comedy hollywoodiana dedicata al delicato tema del coming-out, con Nick Robinson nei panni del giovane Simon alle prese con il proprio 'segreto'.



Ricca l’offerta autunnale di cinema italiano con il pluripremiato folgorante esordio dei Fratelli D’Innocenzo La Terra dell’abbastanza, reduce dai successi al Festival di Berlino e ai Nastri D’argento, Lazzaro Felice diretto da Alice Rohrwacher e interpretato dalla sorella Alba, premiato al Festival di Cannes per la migliore sceneggiatura, Bob & Marys - Criminali a domicilio, brillante commedia con Rocco Papaleo e Laura Morante. Per finire Hotel Gagarin, poetica avventura ambientata in Armenia con Claudio Amendola, Luca Argentero, Giuseppe Battiston e Barbora Bobulova e Una festa esagerata commedia corale di e con Vincenzo Salemme grande successo al Box Office con oltre 2 milioni di Euro nelle prime 3 settimane di programmazione.



Sul fronte delle promozioni, “Back to School”, 3 settimane di film per tutta la famiglia ad un prezzo speciale. Per gli amanti della fantascienza a cavallo tra settembre e ottobre da non predere la promozione “Sci-Fi” e infine dal 10 al 23 settembre in occasione dell’uscita al cinema di The Equalizer 2 – Senza perdono con Denzel Washington, The Equalizer – Il Vendicatore sarà disponibile in “Flash Sale”.