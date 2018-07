Rakuten TV, un agosto di Grande Cinema in 4K HDR

Non si ferma la super offerta di, una delle principali piattaforme di Video On Demand in Europa con il più ampio catalogo in 4K HDR per Smart TV! E l'estate continua a rivelarsi una stagione ideale per recuperare alcuni dei film migliori visti nell'ultima stagione e non solo, dai più grandi titoli di Hollywood ai recenti successi Europei, come il pluripemiato Dogman del regista italiano Matteo Garrone, l’action-comedy con Jason Bateman e Rachel McAdams Game Night - Indovina chi muore stasera? Deadpool 2 , campione di incassi al box office in Italia con oltre 7 milioni di Euro.

Ad agosto sarà Rakuten TV ad offrire a tutta la famiglia imperdibili emozioni nella migliore qualtà audio-video. Dall’ultimo grande successo della Marvel targato Disney Avengers: Infinity War con un cast stellare da Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson in un’avventura tra le più epiche e spettacolari dei Marvel movies a, divertente e fantasioso sequel in animazione 3D di Gnomeo & Juliet del 2011 che vede il “detective” Sherlock Gnomes e il suo aiutante Watson, impegnati a risolvere il mistero della sparizione di tutti gli gnomi della città. Dal genio di Wes Anderson arriva L’Isola dei cani, gioiello di animazione in stop motion premiato come Miglior regia all’ultimo Festival Internazionale del cinema di Berlino. Molly’s game vede la due volte candidata agli Academy Awards Jessica Chastain nei panni dell’atleta statunitense Molly Bloom che divenne organizzatrice di poker clandestino al servizio di Hollywood. Il film, ispirato ad una storia vera e scritto e diretto dal Premio Oscar® Aaron Sorkin, ha ottenuto 2 candidature ai Golden Globes e 1 candidatura ai BAFTA. Uno straordinario Joaquin Phoenix premiato come Miglior attore al Festival di Cannes 2017 nell’action-drama A beautiful day è Joe, veterano di guerra dal passato oscuro che in una New York piena di segreti dovrà salvare una giovane ragazza da un giro di prostituzione minorile. Il Film ha ottenuto a Cannes anche il premio come Miglior sceneggiatura a Lynne Ramsay.Sul fronte del cinema italiano, questo mese una promozione speciale sui titoli più importanti della recente stagione cinematografica. Come detto, assolutamente da non perdere ildi Matteo Garrone, reduce dai grandi successi ottenuti al Festival di Cannes dove è stato premiato per il Migliore attore protagonista Marcello Fonte nel ruolo del mite proprietario del negozio di toelettatura per cani, “Dogman” che si trasformerà in un feroce vendicatore. Liberamente spirato ad uno dei fatti di cronaca nera più noti accaduto trent’anni fa a Roma e conosciuto come la vicenda del “canaro”, il film ha ottenuto ben 10 candidature e vinto 8 Nastri d'Argento, incassando nelle prime 6 settimane di programmazione 2,4 milioni di euro e quasi 600 mila euro nel primo weekend. Alessandro Genovesi dirige Diego Abatantuono, Monica Guerritore, Cristiano Caccamo e Salvatore Esposito in Puoi baciare lo sposo , irriverente commedia sentimentale sulla storia di un amore tra due gay che da Berlino, una delle metropoli più progressiste d’Europa, vanno ad annunciare il loro matrimonio alla famiglia di origine di uno dei due futuri sposi a Civita di Bagnoregio, borghetto semi abbandonato in provincia di Viterbo. Quanto basta è una delicata commedia sul delicato tema della neurodiversità interpretata da Luigi Fedele con Vinicio Marchioni e Valeria Solarino. Sergio Castellitto è il protagonista de , commedia di Valerio Attanasio al suo debutto alla regia in questo lungometraggio sul tema del rapporto delle giovani generazioni con il desolante mondo del lavoro di oggi. Ivan Silvestrni firma uno degli ultimi grandi successi al box office italiano con oltre 2 milioni di Euro: la commediacon Claudio Bisio e Lino Guanciale. Si prosegue con il film Si muore tutti demoscristiani esordio cinematografico de Il Terzo segreto di Satira , la storia di tre amici che si destreggiano fra lavoretti vari finchè un giorno arriva loro una proposta irrinunciabile. Infine Leo da Vinci – Missione Monna Lisa , un film animato su una delle figure più enigmatiche di tutti i tempi, Leonardo da Vinci.