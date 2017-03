Penelope Cruz diventa Donatella Versace nella terza stagione di American Crime Story

NOTIZIE

La seconda stagione dello show, attualmente in lavorazione, farà luce sulla tragedia dell'uragano Katrina a New Orleans, la terza - che sarà praticamente girata allo stesso tempo - s'intitolerà Versace: American Crime Story e sarà totalmente incentrata sull'omicidio dello stilista Gianni Versace.

Le riprese inizieranno ad aprile per una messa in onda prevista nel 2018. Vedremo dunque l'omicidio dello stilista italiano a Miami quel 15 luglio 1997 e conosceremo il suo carnerfice, il serial killer Andrew Cunanan, suicidatosi otto giorni dopo, nel momento in cui stava per essere catturato dalla polizia. Cunanan ha ucciso cinque persone nel giro di tre mesi. Si è tolto la vita sparandosi un colpo alla tempia, usando la stessa pistola con la quale aveva ucciso Versace. Ad oggi la polizia non ha mai scoperto il movente dell'omicidio.

La terza stagione della serie sarà composta da dieci episodi. La Cruz, classe 1974, ha esattamente quarantadue anni, la stessa età che Donatella Versace aveva all'epoca dell'uccisione del fratello. Il livello di curiosità è alto in attesa di vedere un primo scatto della superstar sotto il make-up nei panni della stilista che a un anno dalla morte del fratello ha preso in mani le redini dell'impero Versace.