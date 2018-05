Peaky Blinders, un balletto da gangster con le prossime due stagioni

Sembra davvero avere sette vite la serie BBC di. Dopo aver arruolato un 'pezzo da novanta' come Tom Hardy nella seconda stagione ed essersi rilanciata con l'arrivo di Adrian Brody nella quarta si temeva che la serie non potesse superare la successiva annata… E invece eccoci a parlare dei prossimi sviluppi della produzione di Steven Knight (Locke, Taboo), da noi disponibile su Netflix.Stando a Deadline dovremo aspettarci unae una, oltre a! Che nelle intenzioni del creatore sarà basato sugli avvenimenti raccontati sul piccolo schermo e che supererebbe di slancio i timori insorti nei fan all'epoca dell'annuncio che la quinta stagione non sarebbe stata mandata in onda fino al 2019.: ha dichiarato Knight (che ha tratto la storia della serie da un racconto di suo padre). In attesa del ineditodunque, attendiamo nuove avventure dei personaggi interpretati da Cillian Murphy, Helen McCrory, Paul Anderson, Annabelle Wallis, Sam Neill, Charlotte Riley e ovviamente Tom Hardy e Adrien Brody.