Netflix: film e serie TV da vedere a marzo

25.02.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Marzo ricco per gli iscritti a Netflix, che si avvia verso la primavera con alcune delle proposte più attese dell'anno. Vediamole insieme, a partire dalla nuova serie Marvel che si lega a Daredevil, Jessica Jones e Luke Cage nel dipingere l'universo dei Defenders...

Vale a dire Iron Fist , serie in tredici episodi creata dae ispirata al personaggio creato da Roy Thomas e Gil Kane sulle pagine dei fumetti Marvel. È la storia di Danny Rand (interpretato da Finn Jones , ex Loras Tyrell de Il trono di spade), figlio di un uomo d'affari che torna a New York dopo essere stato creduto morto per quindici anni e intende riprendersi la compagnia di famiglia, nel frattempo finita nelle mani del socio del padre, Harold Meachum (). Danny nasconde però un segreto: dopo essere rimasto orfano in estremo oriente in seguito a un incidente aereo, è stato addestrato alle arti marziali nella leggendaria città di K'un L'un ed è diventato Pugno d'Acciaio. Nel cast ritroveremo anchenel ruolo di Claire Temple.

Tredici, nuova serie originale Netflix che debutterà il 31 marzo. Tratta dai bestseller di Jay Asher, la serie racconta la storia di Clay Jensen (Brian Yorkey, Tredici episodi ha anche, nuova serie originale Netflix che debutterà il 31 marzo. Tratta dai bestseller di Jay Asher, la serie racconta la storia di Clay Jensen ( Dylan Minnette ), un ragazzo che, al ritorno da scuola, trova sulla porta di casa una misteriosa scatola con su scritto il suo nome. Nella scatola scopre delle cassette registrate da Hannah Baker, una compagna di classe per la quale aveva una cotta e che si è suicidata due settimane prima. Nelle registrazioni, Hannah spiega le tredici ragioni che l'hanno spinta a togliersi la vita. Clay è forse tra queste? Tredici è stato realizzato dai produttori esecutivi Tom McCarthy, Selena Gomez , Joy Gorman e Kristel Laiblin, e creato da Yorkey.

Qualche giorno prima, il 24 marzo, ci sarà anche il gradito ritorno di Grace & Frankie , con la terza stagione della serie interpretata da, nel ruolo di due donne i cui rispettivi mariti, soci da più di vent'anni, un giorno fanno coming out e rivelano di volersi sposare. Tornate single, pur non sopportandosi sono costrette a contare l'una sull'altra per ricostruirsi una vita.

Jason Segel, Rooney Mara e Robert Redford e unisce fantascienza e love story in un mix che appassionerà gli spettatori. Sul versante film, molto atteso è La scoperta di Charlie McDowell. Un anno dopo che l'esistenza dell'aldilà è stata verificata scientificamente, milioni di persone di ogni parte del mondo hanno posto fine alla propria vita per arrivarci. Un uomo e una donna si innamorano mentre affrontano il proprio tragico passato e la vera natura della vita dopo la morte. Il film è interpretato dae unisce fantascienza e love story in un mix che appassionerà gli spettatori. Qui potete vederne trailer e poster esclusivi.

Infine, il 31 marzo arriverà la docu-serie in tre parti Five Came Back, appassionante storia di come i più grandi registi di Hollywood abbiano influenzato l'immaginario sulla Seconda Guerra Mondiale. Tratto dal libro di Mark Harris “Five Came Back: A Story of Hollywood and the Second World War”, il documentario in tre parti esplora il lavoro di John Ford, George Stevens, John Huston, William Wyler e Frank Capra, cinque registi mandati a riprendere il conflitto, utilizzando materiale d'archivio e interviste realizzate oggi.