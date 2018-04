NOTIZIE

Netflix corre con Fast and Furious, al via la serie animata sul cugino di Dom Toretto

24.04.2018 - Autore: La redazione (Gedi Digital)



Fast and Furious continuerà. In un momento in cui il futuro del franchise cinematografico conviene messo in dubbio - a rischio di essere oscurato dallo spinoff pianificato da Dwayne Johnson - èa confermare che la saga continuerà con una serie TV animata in cui seguiremo, cugino di Dom, personaggio interpretato da Vin Diesel

Lo show sarà il primo nato dal rinnovo dell'accordo tra la piattaforma streaming e la Dreamworks Animation Television, allo scopo di produrre serie animate per ragazzi, programmi per tutta la famiglia e riproporre parte della "libreria di film" della Universal Pictures.



Seguiremo dunque Tony Toretto reclutato dal governo insieme ai suoi amici con l'incarico di infiltrarsi in una delle più prestigiose corse clandestine gestita da un gruppo di criminali decisi a conquistare il mondo. E' stato confermato che Diesel contribuirà alla serie animata in qualità di produttore esecutivo. "Coglieremo l'azione, il cuore, lo humour e l'appeal globale dei film di Fast and Furious" - promette Melissa Cobb, vicepresidente dell'area Kids and Family di Netflix.