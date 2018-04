A dicembre iniziano le riprese di xXx 4, Vin Diesel ci sarà

NOTIZIE

18.04.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Xander Cage tornerà. La super-spia interpretata da Vin Diesel nella saga di xXx sarà protagonista di un quarto capitolo che è stato annunciato ufficialmente, ora che la compagnia di produzione The H Collective ha acquisito i diritti globali del franchise da Revolution Studios.

La saga di xXx ha incassato un miliardo di dollari al box office internazionale, ma, almeno stando a quello che dice l'amministratore delegato di The H Collective, Nic Crawley, il motivo che ha spinto la compagnia ad acquistare il marchio e a mettere in lavorazione il nuovo film è il botteghino cinese. “Il responso dal box office cinese è stato senza precedenti. Portare il nuovo capitolo del franchise di xXx a The H Collective completa la nostra selezione diversificata e la missione di produrre contenuti per un pubblico globale”.

Fonte: ComingSoon.net