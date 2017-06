Mindhunter: la serie Netflix di David Fincher ha una data di uscita

Sembra incredibile, ma sono già passati tre anni da L'amore bugiardo – Gone Girl e, in questo lasso di tempo, David Fincher non ha diretto altri film. Ultimamente gira voce che dirigerà World War Z 2 ma il contratto non è ancora firmato e l'attesa comunque sarà ancora lunga. Nel frattempo, però, arriverà finalmente un nuovo progetto di Fincher sotto forma di una serie Netflix molto attesa.