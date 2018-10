Magnum P.I., al via su Fox la serie remake del classico anni '80

Hostel, Carlito's Way, Friday Night Lights e Suicide Squad, sono solo alcune delle occasioni nelle quali potreste - e dovreste - aver notato Jay Hernandez , ma se ancora non aveste avuto il piacere nessun problema, perché sarà lui il protagonista del reboot della celeberrima serie di culto degli anni '80 Magnum P.I. in ondaalle 21:00.Tra il 1980 e il 1988 avevamo scoperto un nuovo tipo di poliziesco, più leggero e divertente, che aveva in Tom Selleck - il mitico protagonista dell'originale (vincitore di un Emmy Award e un Golden Globe per il ruolo) - il suo perfetto interprete. Anche per questo l'impresa che attende la nuova produzione non si preannuncia facile e, per ora, come accaduto per le nuove versioni di Hazzard e MacGyver, le prime critiche arrivate da Oltreoceano sono state piuttosto tiepide.Si parte con l'episodio, e già sappiamo che nei successivi non mancheranno le sorprese, a partire dai promessi(con le guest star Kimberly Jonelle Balmilero e Taylor Wily) e dalla nuova 'spalla': il simpatico e burbero Higgins di John Hillerman sarà stavolta una Juiet, interpretata da Perdita Weeks (I Tudors, The Musketeers, Ready Player One)Niente paura, però, molti degli elementi che han fatto del baffuto ex Navy Seal una leggenda. E anche se stavolta non sarà - ovviamente - un reduce della guerra del Vietnam (ma dell'Afghanistan),(ben tre! Una 458 Spider, una 308 Gts e una Portofino), il dichiaratoanticipato dal produttore esecutivo Peter Lenkov e i soliti amici Theodore "TC" Calvin (Stephen Hill) e Orville "Rick" Wright (Zachary Knighton). Si riparte da un'ultima puntata da ascolti record, visto che ad assistere al finale furono circa ben 50 milioni di telespettatori… sapranno fare altrettanto?