Magnum P.I., ecco il trailer della nuova serie TV in arrivo in autunno

17.05.2018 - Autore: Marco Triolo







Magnum P.I. è pronto a tornare. CBS ha dato luce verde al reboot della classica serie TV anni '80 dopo aver ordinato l'episodio pilota lo scorso inverno. Oggi ha diffuso il trailer della nuova serie, in cui Jay Hernandez sostituisce Tom Selleck nel leggendario ruolo. Ecco il lungo filmato di quasi quattro minuti.

Peter Lenkov ed Eric Guggenheim, produttori esecutivi e showrunner di Hawaii Five-0, altro reboot di una vecchia serie, hanno scritto la sceneggiatura. La serie arriverà il prossimo autunno in una data imprecisata. A dirigere l'episodio pilota, da cui queste immagini sono tratte, è stato chiamato Justin Lin , regista della saga Fast & Furious.

La nuova versione di Magnum P.I. è un vero e proprio remake incentrato sullo stesso quartetto di protagonisti dell'originale, ovvero Thomas Magnum, ex Navy-SEAL che torna a casa dopo l'Afghanistan e diventa un investigatore privato, Theodore “TC” Calvin, Orville “Rick” Wright e Higgins, che però in questo caso sarà una donna di nome Juliet, ex agente del MI6 britannico, interpretata da Perdita Weeks. Il resto del cast include Zachary Knighton (Rick) e Stephen Hill (TC).