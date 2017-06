Jennifer Connelly protagonista della serie TV Snowpiercer

NOTIZIE

08.06.2017 - Autore: A.L. (Nexta)



Snowpiercer del 2013 di Bong Joon-ho, il regista che ha portato a Cannes il film Netflix



L'attrice avrà il ruolo della protagonista femminile della serie secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter. Lo show sarà ambientato sette anni dopo che il mondo ha vissuto la sua ultima glaciazione e ciò che rimane dell'umanità vive all'interno di un treno che fa il giro del Pianeta in maniera perpetua. L'attrice Jennifer Connelly entra ufficialmente nella squadra della serie TV ispirata al filmdel 2013 di, il regista che ha portato a Cannes il film Netflix Okja L'attrice avrà il ruolo della protagonista femminile della serie secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter. Lo show sarà ambientato sette anni dopo che il mondo ha vissuto la sua ultima glaciazione e ciò che rimane dell'umanità vive all'interno di un treno che fa il giro del Pianeta in maniera perpetua.

Chris Evans e Tilda Swinton erano i protagonisti della versione cinematografica. Il film e la serie prenderanno piede dalle vicende distopiche del film originale che, basato sulla serie di fumetti francesi Le Transperceneige, racconta della glaciazione della Terra e di un treno con dentro tutti i sopravvissuti che gira senza sosta intorno al Pianeta. All'interno del treno i passeggeri sono divisi in rigide classi sociali, dalla più agiata, alla più povera.

Connelly sarà Melanie Cavill, una passeggera della prima classe e responsabile del "Voice of the Train" una sorta di servizio di news che giornalmente trasmette messaggi tramite gli altoparlanti del treno. Mentre quasi tutti i passeggeri della prima classe rifuggono i passeggeri delle classi più basse, Cavill si dimostra affascinata da loro.

Connelly sarà al fianco della star di Hamilton Daveed Diggs e Josh Friedman (Sarah Connor Chronicles, War of the Worlds) scriverà il soggetto per Tomorrow Studios, che si è conquistato i diritti del film nel 2015.