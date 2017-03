Il cast di Willy il principe di Bel Air si riunisce in una foto

si legge sul profilo facebook di Will Smith , il più atteso tra i protagonisti di un inusualeche ci ha permesso di rivedere insieme tutto il cast della serie che lo rese famoso nel 1990, Willy, il principe di Bel Air . Tatyana Ali (Ashley), Karyn Parsons (Hilary), Alfonso Ribeiro (Carlton), Daphne Maxwell Reid (Zia Vivian) e Joseph Marcell (Geoffrey) - oltre ovviamente a 'the Fresh Prince of Bel-Air' - si sono infatti ritrovati intorno a un tavolo del ristorante Nobu di Malibu con la famiglia inglese vincitrice dell'asta benefica dell'organizzazione della stessa Parsons, Sweet Blackberry…

L'è stato ulteriormente accresciuto dal ricordo di James Avery (il Philip Banks televisivo), scomparso il 31 dicembre del 2013 a 68 anni per le complicazioni di un'operazione chirurgica al cuore.è stato il toccante messaggio di Smith, al quale ha fatto eco il 'cugino' dal proprio profilo Instagram, aveva dichiarato in passato l'interprete di Men in Black e Alì. Che dopo alcune voci sulla possibilità di un possibile ritorno del programma, sembrava averne negato la possibilità durante una intervista sul recente Suicide Squad . Eppure, la speranza di un reboot - con Smith produttore e il figlio Jaden come protagonista - non sembra del tutto tramontataandata in onda per sei stagioni.