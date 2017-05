Gypsy, il trailer della nuova serie Netflix con una intrigante Naomi Watts

Saranno disponibili a partire dal 30 giugno tutti e dieci gli episodi di Gypsy , la nuova serie Netflix con Naomi Watts 'terapista pericolosa' di cui possiamo ammirare finalmente - insieme alla intrigante locandina - anche il. Il video che segue ci presenta il personaggio di Jean Holloway, "rifugio sicuro e tranquillo" per i propri pazienti come si definisce lei stessa nell'Presto scopriremo quanto davvero sia stata "obiettiva nei rapporti di lavoro" o quanto non abbia violato certi "limiti fisici" e abbia tenuto fede alla, ma di certo le relazioni che la protagonista intesse con i propri assistiti (e con le persone che fanno parte della loro vita) sembrano essere. Soprattutto considerato che la serie si presenta con la frase:, che ha lavorato anche come produttrice esecutiva insieme a Liza Chasin,(Cinquanta sfumature di grigio). Nel cast di Gypsy anche Billy Crudup (Alien: Covenant), Sophie Cookson (Kingsman), Lucy Boynton (Assassinio sull’Orient Express), Karl Glusman (Animali Notturni), Melanie Liburd (Dark Matter), Poorna Jagganthan, e Brenda Vaccaro.