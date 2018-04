Guida TV della settimana: i programmi dal 30 aprile al 6 maggio

NOTIZIE

29.04.2018 - Autore: La Redazione



con la replica della puntata Giro di boa va in onda alle ore 21:25 su Rai 1. Alle ore 21:20 su Rai 2 il film 3 days to kill, thriller con Kevin Costner. Alle ore 21:00 su Rai 4 il film di fantascienza con Sigourney Weaver.La leggenda degli uomini straordinari con Sean Connery va in onda alle ore 21:00 su Rai 4. Alle ore 21:00 su Iris il film Quel treno per Yuma con Russell Crowe e Christian Bale. Alle ore 21:25 su Italia 1 il film Tata Matilda e il grande botto con Emma Thompson.è la commedia con Paola Cortellesi e Micaela Ramazzotti che va in onda alle ore 21:25 su Rai 1. Alle ore 21:10 su Rai Movie il film Revenge - La vendetta con Kevin Costner. Alle ore 21:20 su Italia 1 troviamo un classico come Mrs. Doubtfire Gods of Egypt è il film fantastico che va in onda alle ore 21:00 su Rai 4. Alle ore 21:10 su Rai Movie il film Padri e figlie con Russell Crowe. Alle ore 21:00 su Iris troviamo il filmcon Ben Affleck del 2011. Viva l'Italia è il film commedia che va in onda alle ore 21:10 su Rai 3. Alle ore 21:10 su Rai Movie c'è il film La mia vita è uno zoo con Matt Damon e Scarlett Johansson. Su Iris alle 21:00 il film d'azionecon Wesley Snipes.è il film di guerra del 1969 che va in onda su Rai Movie alle ore 21:10. Alle ore 21:20 su Italia 1 il film di animazione Madagascar . Alle ore 21:00 su Iris il film di fantascienza, nuovo show comico di TV8, va in onda alle ore 23:00. Alle ore 14:15 sempre su TV8 va in onda il film d'azione Ultimatum alla Terra. Su Rai 1 alle ore 17:05 la commedia