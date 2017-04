Girlboss: il trailer svela la serie più fashion di Netflix

, ci tiene a sottolineare ilappena distribuito di, la nuova serie Netflix - che sarà disponibile a partire dal prossimo 21 aprile - ispirata al bestseller del New York Timesdi Sophia Amoruso, fondatrice del marchio Nasty Gal. Di seguito le immagini:

La serie racconta la storia di Sophia, interpretata da Britt Robertson , che a partire dalla decisione di vendere capi di abbigliamento vintage su eBay,del valore di numerosi milioni di dollari.Nei- scritti e prodotti da Kay Cannon (Voices 1 & 2, 30 Rock), con Britt Robertson (Sophia) troveremo Ellie Reed (Annie), Alphonso McAuley (Dax), Johnny Simmons (Shane) e Dean Norris (Jay). Charlize Theron (Monster, Young Adult), Laverne McKinnon e Beth Kono di Denver & Delilah, Christian Ditter (anche regista di alcuni episodi, come nel precedente Single, ma non troppo) hanno lavorato in qualità di produttori esecutivi insieme alla Cannon (anche showrunner) e la stessa Amoruso.