Netflix: film e serie TV da vedere ad aprile

I nuovi episodi di The Get Down e Better Call Saul, la serie originale Girlboss e il nuovo film di Adam Sandler sul menù streaming del prossimo mese

Aprile, dolce binge-watching. Su Netflix, e dove se no? Le proposte del canale streaming per il prossimo mese sono molto interessanti per i fan della buona televisione o per chi cerca l'intrattenimento in formato cinematografico. Ecco cinque uscite da non perdere su Netflix in aprile.

The Get Down – Parte 2

Baz Luhrmann e Stephen Adly Guirgis ci riporta nelle atmosfere del Bronx di fine anni '70, all'alba della cultura e della musica hip-hop. I nuovi sei episodi, che compongono la seconda parte della prima stagione, arriveranno su Netflix il 7 aprile.



Girlboss

Kay Cannon, sceneggiatrice di Pitch Perfect 2 e 3, New Girl e 30 Rock, arriva la nuova serie originale Netflix Girlboss. dal 21 aprile.



Dear White People

Justin Simien, Dear White People racconta le vite di un gruppo di studenti appartenenti a minoranze etniche in un college della Ivy League a maggioranza bianca. Nel cast Brandon P. Bell, Logan Browning, Antoinette Robertson, DeRon Horton, John Patrick Amedori e Ashley Blaine Featherson. Simien ha anche creato la serie, che sarà composta da dieci episodi di 30 minuti (alcuni scritti e diretti da lui). Dal 28 aprile.



Better Call Saul – Stagione 3

Bob Odenkirk torna a interpretare Jimmy McGill, l'avvocato che diventerà Saul Goodman, nella serie creata da Vince Gilligan e Peter Gould. Una delle grandi sorprese degli ultimi anni: tutti si aspettavano un pallido riflesso di Breaking Bad e invece Better Call Saul ha trovato una sua voce unica. Nella terza stagione vedremo probabilmente la discesa agli inferi di Jimmy, incastrato dal fratello Chuck (Michael McKean) e costretto ormai a rendere conto dei suoi metodi da truffatore incallito. La stagione vedrà anche il ritorno di Giancarlo Esposito nei panni di Gus Fring, boss di Los Pollos Hermanos.



